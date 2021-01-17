Diagne kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray maçta 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero’ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı. Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görürken, yaşanan pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı.