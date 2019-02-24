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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen ancak henüz kendisinden beklenen performansı tam olarak sahaya yansıtamayan Mbaye Diagne için bugün oynanacak Akhisar Belediye maçı ayrı bir önem taşıyor.