Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Diarra için Beşiktaş açıklaması - Futbol Haberleri

        Diarra için Beşiktaş açıklaması

        İstanbulspor forması giyen Gaoussou Kyassou Diarra için menajerinden transferle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diarra için Beşiktaş açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        22 yaşındaki futbolcunun menajeri Buruçhan Düzgün, Africafoot'a yaptığı açıklamada, "Yaz transfer dönemi yaklaşıyor ve Gaoussou, Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'nin birçok büyük kulübünün ilgisini çekiyor. Şu anda çeşitli kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Lig bittiğinde resmi tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Her şey olumlu yönde ve kulüp ile karar vermek için doğru anı bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

        Habere göre, Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslara başladı. Bu konuyla ilgili de konuşan Buruçhan Düzgün, "İstanbulspor'daki macerasının başından bu yana oyuncu ve benimle sürekli iletişim halindeydiniz. Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bu yaz birçok kulübün teklifinin olması ve ayrılması muhtemel. Bize gelen tekliflere göre ve İstanbulspor'un kararına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz değerlendirmeyen İstanbulspor ile tam bir anlaşmaya varmayı bekliyoruz." diye konuştu.

        İstanbulspor forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Malili futbolcu, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

        22 yaşındaki Gaoussou Kyassou Diarra'nın İstanbulspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar