Diddy'nin eski sevgilisinden dayak görüntüsü yorumu: Travmamı tetikledi
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü anları gösteren güvenlik kamerası görüntülerine, bir önceki sevgilisi Misa Hylton'dan travma yorumu
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un geçen hafta ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü anlar, bir önceki sevgilisi Misa Hylton'un da travmalarını tetikledi.
Ünlü stilist, Instagram paylaşımında, "Cassie'nin uğradığı istismarın dehşetini yeniden yaşamak zorunda kalması beni üzüyor ve kalbim onunla birlikte" diye yazdı. Hylton, "Onun nasıl hissettiğini tam olarak biliyorum ve empatim sayesinde bu benim kendi travmamı tetikledi" diye ekledi.
Diddy ile birlikteliğinden 30 yaşında Justin adında oğlu olan 51 yaşındaki Misa Hylton, çocuğunun ve kardeşlerinin "onlar için en iyisini isteyen kadınlar tarafından yetiştirildiğini" söyledi.
Yedi çocuğu olan Diddy'nin 17 yaşındaki ikiz kızları Jesse ve D'Lila'ya atıfta bulunan Misa Hylton; "En küçüklerden ikisinin annesi burada yok ve onları desteklemek bizim görevimizdi" diye ekledi. İkizlerin annesi Kim Porter Kasım 2018'de ölmüştü.
1990'ların başında Combs ile birliktelik yaşayan Misa Hylton, ünlü rapçinin "yardıma ihtiyacı olduğunu" söyleyerek mesajını sonlandırdı.
54 yaşındaki şarkıcı Combs'un 2016 yılında bir otelde 37 yaşındaki eski sevgilisi Cassie Ventura'ya saldırdığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri geçen hafta yayınlanmıştı.
Görüntülerde milyarder rapçi, 10 yıldır birlikte olduğu şarkıcı sevgilisini, Los Angeles'ta kaldıkları otelin koridorunda acımasızca dövüp yerde sürüklerken görülüyordu.
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü görüntülerin basına yansımasından birkaç gün sonra yayınladığı video ile özür dilemişti.
Daha önce şiddet iddialarını yalanlayan, ancak görüntülerin yayınlanmasının ardından kabul etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, yayınladığı özür videosunda "O görüntülerdeki davranışım affedilemez. O videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksinmiştim kendimden. Şimdi de tiksiniyorum” demişti.
"Profesyonel yardım aradım. Terapiye, rehabilitasyona gitmeye başladım" diyen Diddy, "Tanrı'nın merhametini ve lütfunu dilemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ama her gün daha iyi bir adam olmaya kararlıyım. Affedilmek istemiyorum. Gerçekten üzgünüm" ifadesini kullanmıştı.
5 Mart 2016 tarihli birden fazla kamera açısından derlenen güvenlik görüntüleri, Ventura'nın şikayetine göre Los Angeles'ta kaldıkları bir otelden. Videoda Ventura bir otel odasından çıkıyor ve asansör sırasına doğru yürüyor. Beline bir havlu saran Combs, Ventura'nın peşinden koridorda koşuyor. Onu ensesinden tutup yere fırlatıyor. Videoda, hâlâ bir eliyle havluyu kapalı tuttuğu ve ardından dönüp onu tekmelediği görülüyor. Ventura yerde hareketsiz yatarken Combs tekrar tekme atıyor. Videoya göre iki vuruş arasında yaklaşık dört saniye geçiyor. Daha sonra, uzaklaşmadan önce Ventura'yı kıyafetinden tutarak bir odaya doğru sürüklüyor.
Rapçi Combs ve Ventura, 2007 - 2018 arasında bir dargın bir barışık ilişki yürüttü. İkili, 7 Mart 2016'da, yani oteldeki şiddet görüntülerinden iki gün sonra 'A Perfect Match' filminin Los Angeles galasında birlikte fotoğraflandı. Fotoğraflar mercek altına alındığında Ventura'nın vücudundaki morluklar görülebiliyor.
TECAVÜZLE SUÇLADI
Şarkıcı ve model Ventura'nın şikâyetinde Combs'un otel güvenlik görüntüleri için 50 bin dolar ödediği iddia ediliyor. Bu, Ventura'nın 2018'de tecavüze uğradığını ve Combs tarafından yıllarca tekrar tekrar tacizlere maruz kaldığını iddia ettiği kasım ayındaki davada öne sürülen bir dizi iddiadan sadece biri.
Combs'un plak şirketiyle resmi olarak sözleşme imzalayan Ventura, onun profesyonel ve romantik ilişkileri boyunca üzerinde "gücünü ve nüfuzunu kullandığını" iddia etti. Şikâyete göre, tanıştıklarında kendisi 19, Combs ise 37 yaşındaydı ve iş ilişkileri 2019 yılına kadar sürmüştü. Şikâyette, Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddet uyguladığı ve bu süre zarfında onu başka erkeklerle çeşitli cinsel eylemlere zorladığı iddiaları ayrıntılı olarak anlatılmıştı.
POLİS BASKINI
Hakkında cinsel taciz ve seks ticareti yapma suçlamaları olan ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un Los Angeles ve Miami'deki iki evine mart ayında federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti. Cinsel taciz ve tecavüz davalarıyla karşı karşıya olan ABD'li şarkıcının evlerinden, üzerinde 'kanıt' yazan kutular çıkarılmıştı.
Eski sevgilisi Ventura'nın yanı sıra bir başka kadın da Diddy'nin kendisini uyuşturucuyla kandırdığını, taciz ettiğini ve seks kaseti çektiğini iddia etmişti. Diddy'nin, henüz 17 yaşındayken ünlü rapçi ve iki arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden bir başka kadınla da davası sürüyor.
Ünlü rapçi, bir erkek yapımcıya cinsel saldırıda bulunmakla da suçlanmıştı. Müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones, Diddy'nin kendisinden seks işçilerini işe almasını ve onlarla birlikte olmasını istediğini, ayrıca bütün bu yasa dışı faaliyetleri belgeleyen yüzlerce saatlik videoya sahip olduğunu öne sürmüştü.
Hakkındaki suçlamalar ve açılmış davalar nedeniyle Diddy'nin çok sayıda anlaşması iptal edilmişti. Şarkıcılığın yanı sıra müzik yapımcılığı da yapan Diddy, hakkındaki suçlamaların kendisinden para koparmak amacıyla yapıldığını söyleyerek kendini savunmuştu.