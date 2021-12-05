"ÇOK AŞIĞIM"

Daha önce bir programa konuk olan Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor." yanıtını vermişti.