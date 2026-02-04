Dijital Erzak’a talep 3 yılda 3 kat arttı

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, çalışanlara gıda ve giyim gibi farklı kategorilerde seçim yapma imkânı sunan Dijital Erzak ürünlerine olan talebin son üç yılda üç kat arttığına dikkat çekti.

Bu ilginin geçici bir trend olmadığını, kurumsal destek anlayışında uzun vadeli bir dönüşümü açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Gövenç, Dijital Erzak çözümlerinin sunduğu katma değeri şu sözlerle anlattı:

“Dijital Erzak, kurumların çalışan desteklerini çok daha verimli ve yönetilebilir bir yapıya taşıyor. Fiziksel kolilerin yarattığı tedarik, depolama ve dağıtım yükünü ortadan kaldırarak operasyonel süreçleri sadeleştiriyor. Ayni yardım kapsamında değerlendirilebilmesi sayesinde şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağlarken, çalışanlara da gıda ve temel ihtiyaçlar gibi farklı kategorilerde kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma özgürlüğü sunuyor. Dijital altyapı üzerinden tanımlanan bakiyeler; desteklerin hızlı, şeffaf ve ölçülebilir şekilde yönetilmesine imkân tanıyor. Bu yapı israfı önlediği gibi çalışan memnuniyetini artırarak, kurumsal destek anlayışında daha sürdürülebilir bir model oluşturuyor.”