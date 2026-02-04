Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.916,60 %0,30
        DOLAR 43,5098 %0,06
        EURO 51,4578 %0,08
        GRAM ALTIN 7.060,44 %2,19
        FAİZ 34,98 %0,81
        GÜMÜŞ GRAM 126,08 %6,09
        BITCOIN 76.029,00 %-0,15
        GBP/TRY 59,7160 %0,20
        EUR/USD 1,1820 %0,01
        BRENT 67,49 %0,21
        ÇEYREK ALTIN 11.543,82 %2,19
        Haberler Ekonomi Teknoloji Dijital Erzak’a talep 3 yılda 3 kat arttı - Teknoloji Haberleri

        Dijital Erzak’a talep 3 yılda 3 kat arttı

        Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, "Dijital Erzak" ürünlerine talebin son 3 yılda 3 kat arttığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 16:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dijital Erzak'a talep 3 yılda 3 kat arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, çalışanlara gıda ve giyim gibi farklı kategorilerde seçim yapma imkânı sunan Dijital Erzak ürünlerine olan talebin son üç yılda üç kat arttığına dikkat çekti.

        Bu ilginin geçici bir trend olmadığını, kurumsal destek anlayışında uzun vadeli bir dönüşümü açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Gövenç, Dijital Erzak çözümlerinin sunduğu katma değeri şu sözlerle anlattı:

        “Dijital Erzak, kurumların çalışan desteklerini çok daha verimli ve yönetilebilir bir yapıya taşıyor. Fiziksel kolilerin yarattığı tedarik, depolama ve dağıtım yükünü ortadan kaldırarak operasyonel süreçleri sadeleştiriyor. Ayni yardım kapsamında değerlendirilebilmesi sayesinde şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağlarken, çalışanlara da gıda ve temel ihtiyaçlar gibi farklı kategorilerde kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma özgürlüğü sunuyor. Dijital altyapı üzerinden tanımlanan bakiyeler; desteklerin hızlı, şeffaf ve ölçülebilir şekilde yönetilmesine imkân tanıyor. Bu yapı israfı önlediği gibi çalışan memnuniyetini artırarak, kurumsal destek anlayışında daha sürdürülebilir bir model oluşturuyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 3 yıl önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!