Türkiye'den Avrupa’ya 'dijital' fark! 0:00 / 0:00

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İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB, Interactive Advertising Bureau) tarafından 25-26-27 Mayıs’ta çevrimiçi gerçekleştirilen Interact Konferansı’nda açıklanan AdEx Benchmark Raporu’na göre; Covid-19’un etkisiyle zorlu bir yılın ardından Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 2020’de yüzde 6.3 artarak 69 milyar Euro’ya ulaştı. Rapora göre Avrupa’da dijital reklam yatırımları en fazla büyüyen ülke açık ara Türkiye oldu.

Dijital reklam pazarının, “Display”, “Arama Motoru” ve “İlan Sayfaları” olmak üzere 3 ana başlıkta incelendiği ve Türkiye’nin de dahil olduğu 28 ülkeyi kapsayan IAB Avrupa AdEx Benchmark Raporu, 2020 yılında 7 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Bu ülkeler arasında Türkiye yüzde 34.8 ile en fazla büyüme gösteren ülke olurken, Türkiye'nin ardından gelen Ukrayna'da bu oran yüzde 26.5 oldu.

Türkiye bu büyüme ile reklam yatırımları açısından Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, İsviçre) içinde yer aldı. Rapora göre 3 ülkenin (Belçika, İspanya, Belarus) dijital reklam yatırımlarında düşüş yaşandı.

Toplam dijital medya yatırımlarındaki yıllık büyüme

Rapora göre Covid-19 salgınının şiddetine ve ardından gelen ekonomik krize rağmen, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi dijital reklam yatırımın en büyük olduğu ülkelerde dengeli büyümeler yaşanırken Almanya yüzde 10.4’lük bir büyüme gerçekleştirdi.

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın “Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa’daki ülkeler arasında en gerilerde yer almaktadır. Bu da Türkiye’de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini göstermektedir” dedi.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME, SOSYAL MEDYA VE VİDEODA

E-ticaretin büyümesi, küçük işletmeler ve 2020 yılının ikinci yarısında reklamverenlerin yatırımlarına devam etmesi ile sosyal medya ve video tüm kanallarda en güçlü büyümeyi kaydetti. Sosyal medya yüzde 15.9 büyüme gösterirken, video yüzde 16.3 büyüdü.

Sosyal medya yatırımlarındaki yıllık büyüme oranı

Türkiye sosyal medyada yüzde 44.8, görüntülü reklamda yüzde 33.8 büyüme ile Avrupa’da en çok büyüme kaydeden ülke oldu. Videoda ise yüzde 52.1 büyüme ile Rusya’nın ardından 2. büyüyen pazar olurken video payında Avrupa’da ilk 10 içinde yer aldı. Avrupa’da arama reklamcılığı yüzde 7.9, display (görüntülü) reklamcılık ise yüzde 9.1 büyüme kaydetti.

Avrupa’da ilan ve satış ortaklığı (affiliate) alanında sadece 8 ülke (Türkiye, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Romanya) büyüme gösterirken, Türkiye yüzde 23.3 büyüme ile yine ilk sırada yer aldı.

İlk kez dijital ses rakamlarının da yer aldığı AdEx raporuna göre dijital ses pazarı, dijital reklamcılık pazarının yüzde 1'in biraz altında kalmasına rağmen, toplam 500 milyon Euro’luk bir değeri temsil ediyor.

‘ZORLU YILA RAĞMEN, UMUT VERİCİ RAKAMLAR’

IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand sonuçları şöyle yorumladı:

“Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020'de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, Covid-19'un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021'de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz.”

Sonuçları değerlendiren IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp, “Dijital reklamcılık 2020'de kötü bir yıl geçirmedi, sadece kötü bir çeyrek geçirdi. 4. çeyrekte çift haneli büyümeden önce, 3. çeyrekte hızlı bir toparlanmanın başladığını gördük. Kapanma döneminde özellikle video aracılığıyla markalaşmada hızlı bir artış gerçekleşti.2020, insanların tüketim şeklini ve şirketlerin çalışma şeklini değiştiren, hızlı ilerleyen uzun vadeli sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açan bir yıl oldu. Bu durum dijital reklamcılık için verimli bir zemin sağlarken sektörün 2021'de büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz” dedi.