Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nın İzmir'in Dikili İlçesi Belediye Başkan adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylığı, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İzmir İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. MHP bu karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu itirazı reddetti. Böylece Akın’ın adaylığının düşürülmesi kararı kesinleşmiş oldu.

YENİ ADAY KADIN OLDU

MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, Avukat Sema Akıncı’yı aday olarak belirlediklerini bildirdi.