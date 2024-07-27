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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!

        Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:51
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        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
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        Kocaeli'nde, Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

        SAKARYA'DA 3 İLÇEDE DE YASAK KARARI

        AA'da yer alan habere göre Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        SAHİLDEKİ BAYRAKLAR 'KIRMIZI'YA DÖNDÜ

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        Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

        DÜZCE AKÇAKOCA'DA TÜM PLAJLARDA YASAK

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

        SEL VE TAŞKIN UYARISI

        Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

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