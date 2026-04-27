        Haberler Gündem 3. Sayfa DİKKAT! Son dakika: Kene kabusu geri döndü, 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son dakika Tokat haberleri | Son dakika haberleri

        Kene kabusu geri döndü, 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Tokat'ın Zile ilçesinde, 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, kene sokması şüphesiyle tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan Gülsün hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Kene kabusu geri döndü!

        Tokat'ın Zile ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 21 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre olay, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'de meydana geldi.

        Hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı belirlenen Gülsün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Süleyman Gülsün hayatını kaybetti.

        21 yaşındaki gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Su bozulur mu?
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        "Ben pedofili değilim"
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
