Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Polat'ın ardından gündemdeydiler! Eylül Öztürk'ten hakkında çıkan iddialara yanıt geldi!

        Dilan Polat'ın ardından gündemdeydiler! Eylül Öztürk'ten hakkında çıkan iddialara yanıt geldi!

        Engin - Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gündeme gelen bir diğer fenomen çiftte Eylül - Kenan Öztürk olmuştu. Hakkında çıkan iddialara Eylül Öztürk'ten yanıt geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat çifti tutuklanmıştı.

        2

        Show Haber'de ortaya çıkan iddialara göre Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire almış. Bunun yanında haberde Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" demişti. Eylül Öztürk hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

        3

        İddialara karşı yaptığı açıklamayı Instagram hesabında paylaşan Eylül Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar.

        4

        Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için. 'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir.

        5

        Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"

        6
        7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda