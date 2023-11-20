Haberler Magazin Dilan Polat'ın ardından mercek altına alınmışlardı! Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı dalga konusu oldu!

Dilan Polat'ın ardından mercek altına alınmışlardı! Özlem Öz ile Tayyar Öz'ün son paylaşımı dalga konusu oldu! Dilan Polat, Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından yayınlanan diğer fenomenlere çevrildi. Mercek altına alınan isimlerden biri de Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz oldu. Çiftin haklarında çıkan iddialardan sonra yaptıkları paylaşımlar dalga konusu haline geldi. Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:13 facebook

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat çifti tutuklanmıştı.

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Haklarında çıkan iddiaları geçtiğimiz gün yayınladıkları bir videoyla birlikte yalanlayan Özlem - Tayyar Öz çifti hakkında son olarak gittikleri köyde verdikleri pozlarla gündem oldu.