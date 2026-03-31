Dilhan Şeşen Salon İKSV'de

Dilhan Şeşen09 Nisan 2026 Perşembe, 21.30

Müzikle iç içe büyüyen bir şarkıcı ve söz yazarı olan Dilhan Şeşen, alternatif rock ve elektronik müziği kendine özgü estetiğiyle buluşturduğu performansıyla Salon İKSV’ye konuk oluyor. İlkokulda gitarla başlayan müzik yolculuğunu İstanbul sahnelerine ve yayımladığı teklilere taşıyan Şeşen, 2023 tarihli ilk uzunçaları Kumdan İnşa Putlarla, 2024’te seslendirdiği “Şeker”, “Her Meyve Bir Yara” şarkıları ve “Laleler Beyaz” yorumuyla duygusal yoğunluğu yüksek bir müzikal dünya kurdu. 2025’te Contrapol Records’la yolları kesişen sanatçı, kısaçaları Kaçak Elektrik’i müzikseverlerle paylaştı. 9 Nisan’da Salon izleyicisiyle buluşacak sanatçıya konuk olarak Ekin Beril eşlik edecek.

Kalben “Kayıp Aşıklar Ülkesinde’’ 10. Yıl

11 Nisan 2026 Cumartesi, 22.00

Yerli sahnenin sesi ve sözü güçlü isimlerinden Kalben, Salon İKSV sahnesine Kayıp Aşıklar Ülkesi albümünün lansman konseriyle dönüyor. Müziğe küçükken başlayan, ilk gitarını 14 yaşında alan ve kalbinden çıkan şarkıları kendine özgü sözlerle buluşturan sanatçı, 2014’te Sofar Sounds’un İstanbul’daki ilk etkinliklerinden birinde gerçekleştirdiği “Sadece” performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2016’da yayımladığı ilk albümünden bu yana üretimini aralıksız sürdüren Kalben, stüdyo albümleri, teklileri ve farklı müzisyenlerle yaptığı düetlerle yerli müzik sahnesinde güçlü bir yer edindi. İlk albümünün 10. yaşını, 13 yeni şarkıdan oluşan Kayıp Aşıklar Ülkesi ile kutlamaya hazırlanan sanatçı, bu albümün lansman konserinde dinleyicileriyle Salon’da buluşacak.

ZeNistaN16 Nisan 2026 Perşembe, 21.30

Baba Zula’dan tanıdığımız Murat Ertel’in 90’larda hayat verdiği kült grup ZeN’in belgesel filminden yola çıkan 2026 edisyonu ZeNistaN, ilk kez Salon İKSV’ye konuk oluyor. 80’lerin sonunda Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü çevresinde filizlenen ve deneysel tavrı, Doğu-Batı ekseninde dolaşan müzikal diliyle Türkiye alternatif müzik tarihinde kendine özgü bir yer edinen ZeN’in hikâyesini odağına alan etkinlikte filmden bölümler gösterilecek. ZeN’in Bakırköy Akıl Hastanesi albümünün sahne arkası görüntüleri ise ilk kez izleyiciyle buluşacak. Albüm plağının imzalı satışının da yapılacağı bu buluşma, ZeN evrenine odaklanan özel bir akşam sunuyor ve belgeselin tamamlanmasına katkı sağlıyor. Doğaçlama, derin ironi ve sürprizlerle şekillenecek gece, 16 Nisan’da Salon’da.

Onurr "Methiyeler" 18 Nisan 2026 Cumartesi, 22.00

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Onurr, Methiyeler albümüyle Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. Müzik yolculuğuna Sakin’le başlayan, grubun 2008 tarihli Hayat albümüyle geniş bir dinleyici kitlesinin hafızasında yer edinen sanatçı, sonraki yıllarda beste üretimine ağırlık vererek Türkçe popta birçok şarkının yaratıcı isimlerinden biri oldu. 2015’te solo kariyerine Onurr mahlasıyla başlayan müzisyen, 2017’de Bir Kahramanlık Hikâyesi’ni, 2021’de Ağlak Disko’yu, 2023’te ise Methiyeler’i yayımladı. Afro pop ritimlerini synth tabanlı melodilerle buluşturan Methiyeler, hareketli olduğu kadar içe dönük bir ses dünyası kurarken, Onurr’un kendine özgü lirikal evrenini de daha görünür kılıyor. Prodüktörlükten şarkı yazarlığına uzanan çok yönlü üretimiyle dikkat çeken sanatçı, 18 Nisan’da Salon sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak.

+1 Sunar: Bedük “Dans, Ter, Gözyaşı’’24 Nisan 2026 Cuma, 22.00

Türkiye elektronik müzik sahnesinin Ankaralı veteran isimlerinden Bedük, ilk kez Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. 2000’lerin başında kendi müzikal evrenini kurmaya başlayan sanatçı, 2007 tarihli ilk uzunçaları Even Better ile Türkiye’de elektronik müziğin sahnedeki dilini dönüştüren isimlerden biri oldu. Elektronik pop, dans ve rock arasında dolaşan üretimleriyle yirmi yılı aşkın süredir yalnızca hit şarkılar değil, kendine özgü bir sahne kültürü de yaratan Bedük; “Automatik”, “Bi Dans Etsek” ve “Koyver Kendini” gibi parçalarıyla kolektif hafızada yer edindi. Söz, müzik, düzenleme, prodüksiyon, miks ve mastering süreçlerinin büyük bölümünü üstlendiği üretim pratiği ve kliplerinde Batılı elektronik estetiği yerel öğelerle buluşturan yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, 24 Nisan’da Salon İKSV’de..

BÜMK Orkestra & Rock Korosu25 Nisan 2026 Cumartesi, 22.00

Boğaziçi Üniversitesi’nin çok sesli kampüs kültürünün müzikal bir yansıması olan BÜMK, Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. 1974’te bir öğrenci inisiyatifi olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü, yıllar içinde sayısız konser ve projeye imza attı. Amatör ruhu profesyonel disiplinle birleştiren yapısıyla Türkiye’de koro müziği kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı. 1995’te kurulan BÜMK Rock Korosu, çoğunlukla kendi şeflerinin hazırladığı özgün aranjmanlardan oluşan repertuvarıyla öne çıkarken; 2011’de kurulan BÜMK Orkestra, cazdan rock’a, blues’tan R&B ve funk’a uzanan üretimiyle üniversite içinde güçlü bir müzikal alan yarattı. Kampüs sınırlarının dışına taşan bu iki topluluk, Salon İKSV sahnesinde bir araya geliyor.

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri: Makaya McCraven30 Nisan 2026 Perşembe, 21.30

“Caz” olarak anılan Siyahi geleneğin günümüzdeki dönüşümünde öne çıkan isimlerden Makaya McCraven, prodüktör, besteci ve davulcu kimliğiyle Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. Paris’te doğan, çocuk yaşta ailesiyle ABD’ye taşınan ve caz ile folk geleneği içinde yetişen McCraven, 90’lar hip-hop kültürünün sample merkezli yapısından da beslenen özgün bir müzikal dil kurdu. Cold Duck Complex ile başladığı yolculuğunu 2006’da taşındığı Şikago’nun yenilikçi caz sahnesinde derinleştiren sanatçı, 2012’de Split Decision’ı, 2015’te ise yılın öne çıkan caz albümleri arasında gösterilen In The Moment’ı yayımladı. Nubya Garcia, Shabaka Hutchings ve Tomeka Reid gibi isimlerin katkıda bulunduğu Universal Beings, Gil Scott-Heron’ın son albümüne getirdiği We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven yorumu, 2022 tarihli In These Times ve 2025’in son çeyreğinde yayımladığı dört kısaçalarla üretimini sürdüren McCraven, hip-hop, Afrika dans müziği ve indie rock’tan beslenen sound’uyla çağdaş cazın yönünü belirleyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası Caz Günü’nde Salon sahnesinde gerçekleştirilecek bu özel buluşma, cazın mirasına saygı duruşunu elden bırakmadan onun bugününe ve yarınına odaklanıyor.

Salon İKSV bahar sezonunun biletleri Passo’da satışa çıktı.