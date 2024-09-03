Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Dilruba Kayserilioğlu, hazırlanan iddianame kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası verildi. "Halkı aşağılama" suçundan ceza alan Dilruba Kayserilioğlu "Kin ve düşmanlığa" sevkten beraat etti. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Dilruba Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.