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2014 yazında Banvit'ten ayrılarak Rusya'nın EuroLeague'deki güçlü temsilcisi CSKA Moskova'nın yolunu tutan Dimitris Itoudis, burada tam sekiz sezon geçirdi. Bu süre zarfında takımının kazandığı iki EuroLeague, altı VTB Ligi ve altı Rusya Ligi şampiyonluklarına liderlik eden Itoudis, EuroLeague'de 2016 ve 2019 yıllarında "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. Başarılı antrenör, VTB'de de beş kez yılın koçu oldu. Dimitris Itoudis, CSKA'da görev yaptığı süre zarfında 522 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 420 galibiyet elde etti.

Dimitris Itoudis, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımının başantrenörü olarak da görev yapıyor.