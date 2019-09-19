Nenad Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, Gian Piero Gasperini'nin çalıştırdığı Atalanta'yı konuk etti.

Mücadelenin 10. dakikasında Marin Leovac'ın golüyle 1-0 öne geçen Dinamo Zagreb, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

İlk golün sahibi Leovac'ın asistini gole çeviren Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'in golünü kaydeden isim oldu.

Karşılaşmada ilk yarı sona ererken Orsic bir kez daha sahne aldı. Arijan Ademi'nin asistini gole çeviren Orsic, 42. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Maçta 68. dakika oynanırken Mislav Orsic, farkı 4'e çıkarırken hat-trick yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmazken Dinamo Zagreb, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve gecenin sürprizine imza attı. Hırvat temsilcisi C Grubu'nda ilk haftayı bu sonuçla lider tamamladı. Grubun diğer mücadelesinde ise Manchester City, Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup etti.