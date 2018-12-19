AB Konseyi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "iddiaların farkında olunduğu" ve "konunun soruşturulduğu" belirtilerek, "Konsey Sekretaryası, iddialar ya da operasyonel güvenliği ilgilendiren konular hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor." ifadesi yer aldı.

Güvenlik açığı, siber güvenlik firması 'Alan 1' tarafından tespit edildi. Güvenlik firmasındaki yetkililer hackerların Çinli Halk Kurtuluş Ordusu i çin çalıştığına kuşku olmadığını ifade etti. Ayrıca korsanların Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluşun iletişim ağına sızmış olabileceği de ifade edildi.



AB'de görev yapan diplomatların gizli görüşmelerinin ele geçirildiği tutanaklarda Suudi Arabistan, İsrail ve Avrupa Birliği'nde paylaşılan diğer ülkelerdeki liderlerle mesajlar da yer alıyor.



Ele geçirilen mesajlarda Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya devlet başkanı Vladmir Putin arasında Finlandiya'da gerçekleştirilen görüşmeyi en azından Putin için "başarılı" olarak nitelendiriliyor.



16 Temmuz'dan sonraki bir başka raporda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Avrupalı diplomatlar arasındaki görüşmede, Trump için Pekin yönetimine karşı "boks maçı" ve "zorbalık" ifadeleri kullanılıyor.



Ele geçirilen bir diğer gizli tutanakta 7 Mart tarihine ait. Washington'daki AB misyonunun başkan yardımcısı Caroline Vicini'yi, ticaret bloğunun diplomatlarının ABD'yi "Trump'a meydan okurken bile" en önemli ortağımız "olarak tanımlamasını tavsiye ettiği ortaya koyuluyor.

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