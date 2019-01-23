Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölümü bu akşam var mı? merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında her Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul bu akşam ekranlardaki yerini alacak mı? Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde ne oldu?..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

kurduğu oyun sayesinde kaleden İlbilge'yi kurtarmayı başaran Ertuğrul, Dragos ve Uranos'u kullanarak moğollara verilen altınları geri alabilmek için hamle yapmıştı. Ertuğrul'un altınları geri alabilmek için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?

Eş konusunda Sırma'yı değil de İlbilge'yi seçen Ertuğrul'un bu kararı evlatları ve Ertuğrul'un yakın çevresi tarafından korku içerisinde karşılanır. Ertuğrul'un bu kararının ardından çocuklarına bu durumu nasıl açıklayacağı büyük merak konusudur. Ertuğrul'dan intikam alabilmek için intikam ateşi ile yanıp tutuşan Dragos, Ertuğrul'u öldürebilmek için hangi planları devreye sokacaktır.