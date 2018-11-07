Diriliş Ertuğrul Eser Karabil kimdir? sorusu Diriliş Ertuğrul izleyenlerin merak ettikleri sorular arasında yer alıyor. Eser Karabil, kariyeri boyunca başarısından dolayı pek çok dizi de rol aldı. Peki, Diriliş Ertuğrul Eser Karabil kimdir? Eser Karabil kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ESER KARABİL KİMDİR?

15 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül GSF'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk kamera deneyimini 2007 yılında "Kaybedenler" isimli sinema filmiyle yaşadı.

2013 yılında Karagül dizisinde rol alan Eser Karabil, Muhteşem Yüzyıl ile Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de aldı. Başarılı oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer alıyor.

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