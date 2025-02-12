Diş kanaması orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş kanaması orucu bozar mı?

Oruç, yeme içmeyi kasıtlı olarak terk etmeyi gerektiren bir ibadettir. Ayrıca diş fırçalamak, diş teli kullanmak veya diş eti hassasiyeti gibi nedenlerle ağızda oluşabilecek kanamaların oruç üzerindeki etkileri zaman zaman tartışılır. Dinî kaynaklarda, “Diş kanaması orucu bozar mı?” sorusuna verilecek cevap, genellikle kanın yutulup yutulmadığına göre şekillenir. Diyanet İşleri Başkanlığı, diş eti veya diş kökünden gelen kanın yutulmasının, ne ölçüde ve hangi kasıtla gerçekleştiğine dikkat çeker. Eğer ağız içinde biriken kan fazla miktarda değilse ve kişi bunu tükürerek bertaraf ediyorsa, oruç geçerliliğini korur.

REKLAM

ORUÇLUYKEN DİŞ KANAMASI

İslam fıkhında, özellikle oruçta kasıt unsuru ön plandadır. Kişi, oruçlu olduğunu unutarak veya elinde olmayan sebeplerle besin almadıkça, ibadet geçerliliğini yitirmez. Diş kanaması da genellikle kişinin isteği dışında gelişir; sert yiyecekler çiğnemek, diş fırçalamak veya diş eti rahatsızlıkları gibi nedenler bu duruma yol açabilir. Burada önemli olan, ortaya çıkan kanın bilinçli biçimde yutulup yutulmadığıdır. Eğer az miktarda kan, farkında olmadan yutulsa bile oruç bozulmaz; yeter ki kişinin kastı olmasın ve kanın büyük bir kısmını iftara kadar yeme-içme benzeri bir eylem hâline getirmesin. Peki, bu konuda hangi detaylara dikkat edilmeli ve diş kanaması ile ilgili merak edilen hususların cevabı nedir?

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre diş veya diş eti kanaması, kişinin elinde olmayan bir durumdur ve elde olmayan sebeplerin orucu geçersiz kılmadığı dile getirilir. Burada iki önemli kriter öne çıkar:

REKLAM

Kan miktarının tükürüğe göre az veya çok oluşu.

Kanın kasten yutulup yutulmaması.

Kan miktarı: Diş kanamasında ağızda biriken kan, tükürüğün hacminden daha azsa ve kişi bunu dışarı tükürür, yutmazsa oruç bozulmaz. Kan miktarı tükürüğe eşit veya ondan fazla olup da bilinçli şekilde yutulursa, oruç zedelenir ve kaza orucu tutmak gerekir. Bu ayrım, orucun besin veya sıvı alımıyla bozulabileceği kuralına dayanır; kan da sonuçta gıda olmayıp oruç ilkesiyle doğrudan ilgili değildir, ancak kasıtlı biçimde yutulması “mideye madde alma” fiili sayılır.