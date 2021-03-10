Dışişleri'nden IKBY'ye hatıra pulu tepkisi!

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Dışişleri Bakanlığı, Papa'nın Irak ziyareti sırasında basılan hatıra pullarına tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Papa Fransuva´nın Irak´ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."

Papa Francis'in siluetinin arkasında sözde 'Kürdistan' haritasına yer verilmesi ve bu haritaya Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinden bazılarının da dahil edilmesi tepki çekmişti