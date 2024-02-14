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        Haberler Ekonomi Teknoloji Disney Plus fiyatlarına yüzde 108 zam geldi! Disney Plus Türkiye üyelik ücretleri ne kadar oldu? - Teknoloji Haberleri

        Disney Plus fiyatlarına yüzde 108 zam geldi! Disney Plus zamlı üyelik ücretleri

        Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Disney Plus, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. Yeni zam ile birlikte Disney Plus'ın yeni aylık ve yıllık abonelik ücreti belli oldu. İşte, Disney Plus Türkiye'nin zamlı yeni üyelik ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:01
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        Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha farklı içeriklerin de yer aldığı Disney Plus, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. Yeni aboneler için bugün itibarıyla geçerli olacak olan zam oranı yaklaşık 108 oranında açıklandı. Peki, Disney Plus Türkiye üyelik ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        TÜRKİYE DISNEY PLUS YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Disney Plus'In Türkiye aylık üyelik ücreti 69,99 TL'den 134 lira 99 kuruşa yükseldi. Türkiye Disney+ yıllık abonelik ücreti 649 TL'den bin 349,90 liraya yükseldi.

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        DISNEY PLUS'TAN AÇIKLAMA!

        Konuyla ilgili olarak Disney Plus'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:

        "Disney+’ın üyelik ücretleri kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

        Aylık ödeme planlı Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde aylık 134,99 TL, yıllık ise 1.349,90 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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