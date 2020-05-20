Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı için hazırlıklar yapılmaya başladı. Ramazan Ayı'nın bitmesine az bir süre kala, oruç tutan vatandaşlar son oruç gününün ne zaman olduğunu ve Ramazan Ayı'nın bitiş tarihini araştırıyor. Peki Diyanet 2020 Arefe Günü ne zaman? Ramazan Ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2020 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayıp 26 Mayıs 2020 Salı günü sona erecek. Toplamda 3 gürecek. Buna göre 11 ayın sultanı Ramazan ayı 26 Mayıs günü sona erecek.

ORUÇLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ