Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı için hazırlıklar yapılmaya başladı. Ramazan Ayı'nın bitmesine az bir süre kala, oruç tutan vatandaşlar son oruç gününün ne zaman olduğunu ve Ramazan Ayı'nın bitiş tarihini araştırıyor. Peki Diyanet 2021 Arefe Günü ne zaman? Ramazan Ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2021 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba günü olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili 13 Mayıs 2021 günü başlayıp 15 Mayıs 2021 günü sona erecek. Toplamda 3 gürecek. Buna göre 11 ayın sultanı Ramazan ayı 15 Mayıs günü sona erecek.

ORUÇLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 12 Mayıs 2021 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ