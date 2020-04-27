Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusu oruç tutan vatandaşların gündeminde. İslam'ın en önemli ibadetlerinden birisi olan oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bir yandan da ağız sağlığı için gerekli olan diş fırçalama işlemini nasıl yapacaklarını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri'nin "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt...

Diş fircalamak orucu bozar mı? Sorusunun yanıtını kimisi Cübbeli diye aratırken kimisi de Diyanet'ten yanıt bekledi. Bir diğer merak edilen soru da "Macunsuz diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu oldu. Bu soruların yanıtlarını aktaracağız.

Ayrıca Sahurda diş fırçalamak orucu bozar mı, İmsak vakti diş fırçalamak orucu bozar mı gibi soruların da yanıtları haberimizde.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYI KULLANMAK VEYA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.