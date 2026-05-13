DİYANET DUYURDU: Kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığı bu günlerde, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş maddi imkânlarını göz önünde bulundurarak "Bana kurban düşer mi, kesmesem olur mu?" gibi sorular soruyor. Peki kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN KESMEK KİMLERE VACİPTİR?
Bir Müslümanın kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için Müslüman olması, akıl sağlığının yerinde bulunması, buluğ çağına ermiş olması, mukim yani yolcu olmaması ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olması gerekir.
BORCU OLAN KİŞİ KURBAN KESEBİLİR Mİ?
Kişinin kurbanla yükümlü olabilmesi için, temel ihtiyaçları ve borçları çıktıktan sonra nisap miktarı (yaklaşık 80,18 gram altın değerinde) mala sahip olması gerekir.
Buna göre:
Borçları düşüldükten sonra elinde nisap miktarı mal kalıyorsa:
- Kurban kesmesi vaciptir.
Borçları nedeniyle nisap miktarının altına düşüyorsa:
- Kurban kesmesi vacip değildir.
KAÇ GRAM ALTINI OLAN KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmekle yükümlü olabilmek için nisap miktarı mala sahip olmak gerekir.
Nisap miktarı:
80,18 gram altın (veya buna denk para/mal)
Bir Müslümanın temel ihtiyaçları ve borçları çıktıktan sonra elinde 80,18 gram altın değerinde mal kalıyorsa kurban kesmesi vacip olur.