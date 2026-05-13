Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DİYANET DUYURDU: Kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür?

        DİYANET DUYURDU: Kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığı bu günlerde, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş maddi imkânlarını göz önünde bulundurarak "Bana kurban düşer mi, kesmesem olur mu?" gibi sorular soruyor. Peki kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’na sayılı günlerin kaldığı bu günlerde, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş maddi imkânlarını göz önünde bulundurarak “Bana kurban düşer mi, kesmesem olur mu?” gibi sorular soruyor. Peki kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        KURBAN KESMEK KİMLERE VACİPTİR?

        Bir Müslümanın kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için Müslüman olması, akıl sağlığının yerinde bulunması, buluğ çağına ermiş olması, mukim yani yolcu olmaması ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

        3

        BORCU OLAN KİŞİ KURBAN KESEBİLİR Mİ?

        Kişinin kurbanla yükümlü olabilmesi için, temel ihtiyaçları ve borçları çıktıktan sonra nisap miktarı (yaklaşık 80,18 gram altın değerinde) mala sahip olması gerekir.

        Buna göre:

        Borçları düşüldükten sonra elinde nisap miktarı mal kalıyorsa:

        - Kurban kesmesi vaciptir.

        Borçları nedeniyle nisap miktarının altına düşüyorsa:

        - Kurban kesmesi vacip değildir.

        4

        KAÇ GRAM ALTINI OLAN KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Kurban kesmekle yükümlü olabilmek için nisap miktarı mala sahip olmak gerekir.

        Nisap miktarı:

        80,18 gram altın (veya buna denk para/mal)

        Bir Müslümanın temel ihtiyaçları ve borçları çıktıktan sonra elinde 80,18 gram altın değerinde mal kalıyorsa kurban kesmesi vacip olur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da hayvan pazarında kavga; 1 ölü, 13 yaralı

        VAN'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak