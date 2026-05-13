DİYANET DUYURDU: Kurban kesmek kimlere vaciptir? Borcu olan kişi kurban kesebilir mi? Kaç gram altını olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür?

KURBAN KESMEK KİMLERE VACİPTİR?

Bir Müslümanın kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için Müslüman olması, akıl sağlığının yerinde bulunması, buluğ çağına ermiş olması, mukim yani yolcu olmaması ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olması gerekir.