Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç
ABONE OL

Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban satış yerleri, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. Belirlenen tarihlerden önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek

Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

AA'nın haberine göre; Komisyon, 28 Haziran 2023'te başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.

Kurban satış ve kesim yerlerini birbirine yakın yerlerde planlayacak komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak.

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri etrafı brandayla çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Komisyon tarafından, kesim yerleri; genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek.

Kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya "Kurban Kesim Elemanı" kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.

KURBAN SATIŞ YERLERİ İSTANBUL'DA 15 GÜN, DİĞER İLLERDE 1 AY ÖNCE HAZIR HALE GETİRİLECEK

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 13 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak.

Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle komisyonlar, il umumi hıfzısıhha kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacak.

Solunum yolu enfeksiyonları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek güncel önlemlere uyulacak.

KURBAN İBADETİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER YAPILACAK

Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılacak.

Kurban olması dinen sakıncalı hayvanlar satış yerlerine getirilemeyecek. Koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemeyecek. Kurbanlık hayvanın yaşı konusunda kameri yıl esas alınacak. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekecek. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilerle aynı olursa 5 ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 1518 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "hayvanların kesimi"ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 15 bin 939 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 4 bin 554 lira idari para cezası kesilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 yaralı
GÜNDEM Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 yaralı
BURSLULUK SINAVI 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bakan Özer'den 100 bin öğrenciye burs müjdesi! İOKBS burs ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Bakan Özer'den 100 bin öğrenciye burs müjdesi!
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK 2023 | Bakan Derya Yanık detayları açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Bakan Derya Yanık ...
Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?
GÜNDEM Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir?
Kocaeli'de kaza yapan TIR'a çarpan motosikletli kurye öldü
GÜNDEM Kaza yapan TIR'a çarpan motosikletli kurye öldü
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
KGM KURA ÇEKİMİ TARİHlERİ 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler KGM kura çekimi tarihinde!
KURBAN BAYRAMI İKRAMEYİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yatacak ve kaç TL ödenecek?
GÜNDEM Kurban Bayramı ödeme tarihleri ve tutarları!
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına ek zam ve refah payı açıklaması! Temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak?
GÜNDEM Emekli maaşlarına ek zam açıklaması! İşte muhtemel maaş senaryoları. ...
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM | 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi
GÜNDEM Memura zam müjdesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.