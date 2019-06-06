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Diyanet İşleri Başkanı: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

HABERTURK.COM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şeker Bayramı" ifadesinin yanlış olduğunu belirterek, "Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir" dedi

Ali Erbaş

Prof. Erbaş, Ramazan Bayramı/Şeker Bayramı tartışmasına açıklık getirdi.

Twitter'dan mesaj yayımlayan Prof. Erbaş, " Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır. Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" dedi.

Bayramı tatil olarak görmeyelim" diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu bir ibadettir. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım" ifadelerini kullandı.

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