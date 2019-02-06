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Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli 9 bin 500 personel alımına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Diyanetin taşra teşkilatına 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvuracak adayların İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesinden mezun olmaları, müezzin kayyım unvanına başvuracak lise mezunlarının ise hafızlık
belgesinin bulunması şartı aranıyor.
Adayların ayrıca 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSS P124, önlisans mezunlan için KPSS P123 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.
2018 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. AA'nın haberine göre; bu arada 3 bin kişinin alınacağı Kur'an kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvurabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile başvuru formunu dolduracak.
AA'nın haberine göre; formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne aynı tarihler arasında şahsen müracaat edecek.
Halen Diyanet İşleri Başkanlığında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanlar başvuruda bulunamayacak.
Sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa),İstanbul (Anadolu),Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.
Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanetin internet sitesinden ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilecek.
4 YIL SÜREYLE BAŞKA BİR YERE ATANAMAYACAKLAR
Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 personel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak.
Söz konusu personel 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabi olacak.
Sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.
İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, hafız gruplarında Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edilecek.
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