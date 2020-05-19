Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı için hazırlıklar yapılmaya başladı. Ramazan Ayı'nın bitmesine az bir süre kala, oruç tutan vatandaşlar son oruç gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki 2020 Arefe Günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayıp 26 Mayıs 2020 Salı günü sona erecek.

ORUÇLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ