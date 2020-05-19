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Diyanet takvimi 2020: Arefe Günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala orucunu tutan müslüman vatandaşlar arefe günü için heyecanlı bekleyişe geçti. Diyanet İşleri 2020 dini günler takviminde arefe günü tarihi yer alıyor. Peki 2020 Arefe Günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor? İşte Diyanet 2020 takvimi...

Diyanet takvimi 2020

Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı için hazırlıklar yapılmaya başladı. Ramazan Ayı'nın bitmesine az bir süre kala, oruç tutan vatandaşlar son oruç gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki 2020 Arefe Günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayıp 26 Mayıs 2020 Salı günü sona erecek.

ORUÇLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

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