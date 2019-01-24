Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda bir camiye bitişik halde sığınak tespit edildi. Jadarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sığınak imha edilirken, çok sayıda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'nin dağlık ve kırsal alanda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur EZİM-46 Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında, terör örgütünün kış üslenmesi amacıyla kullanılan bir kış sığınağı ile Çavundur Köyü içerisindeki kullanılmayan cami binası duvarına bitişik vaziyette, girişi tahta ve halıfleks ile kaplı bir sığınak tipi oda tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİPMANI ELE GEÇİRİLDİ

Sığınakta toprağa gömülü iki ilk yardım çantası içerisinde; bir şişme atel seti, 13 küçük şırınga, 9 büyük şırınga, 4 oksijenli su, 3 tentürdiyot, 12 sargı bezi, 1 serum, 3 pamuk, 3 ilk yardım kiti, 1 adet yara temizleyici sprey, 2 boyunluk, 3 manuel Ambu set, 5 yara kapatıcı örtü, 3 entibasyon tüpü, 2 serum seti, 1 astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince imha edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜ​

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 5 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. 45 kişi ve 5 araçta arama yapıldı.