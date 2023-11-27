Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte lokomotifle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
OTOMOBİLE ÇARPTI
Makinistliğini M.K'nin yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.
1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
Bir süre sürüklenen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.