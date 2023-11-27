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        Haberler Gündem Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte lokomotifle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:27
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        Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
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        Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        OTOMOBİLE ÇARPTI

        Makinistliğini M.K'nin yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

        1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

        Bir süre sürüklenen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #Diyarbakır
        #haberler
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