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        Haberler Gündem Diyarbakır'da oto boyama dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Diyarbakır'da oto boyama dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto boyama dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 01:31 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:31
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        Oto boyama dükkanında yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
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        Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3’üncü Sanayi Sitesindeki bir oto boyama dükkanında meydana geldi.

        İşçilerin boyama yaptığı esnada dükkanın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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