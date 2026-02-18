Diyarbakır İmsakiye takvimi 2026: Diyarbakır'da sahur ve iftar saatleri ile ilk sahur ne zaman?
Diyarbakır İmsakiye takvimi yayınlandı böylece 2026 Diyarbakır sahur ve iftar saati belli oldu. 18 Şubat'ı, 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve Ramazan ayı resmen başlamış olacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Diyarbakır'ın ilk iftar ve ilk sahur vakti araştırılıyor. Peki, Diyarbakır'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman? İşte, 2026 Diyarbakır iftar ve sahur saatleri
Diyarbakır imsakiye takvimi yayımlandı ve Diyarbakır sahur vakti ile iftar saati 2026 yılı için netleşti. Diyarbakır sahur vakti ve imsak saati ile birlikte oruç vakti başlayacak. Vatandaşlar özellikle “Sahur kaçta?”, “Sahur ezanı kaçta okunuyor?” ve “Sahur kaçta bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. Diyarbakır Ramazan imsakiyesi sahur saatleri ve imsak vakti bilgilerini içerirken, akşam ise Diyarbakır iftar saati ile oruç ibadeti tamamlanacak. İşte Diyarbakır sahur ve iftar saatleri…
DİYARBAKIR İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Diyarbakır İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.37'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.10 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.24'te okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.36 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
DİYARBAKIR İMSAKİYE 2026
Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Diyarbakır İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan.
Tüm Diyarbakır ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.