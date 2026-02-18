Diyarbakır imsakiye takvimi yayımlandı ve Diyarbakır sahur vakti ile iftar saati 2026 yılı için netleşti. Diyarbakır sahur vakti ve imsak saati ile birlikte oruç vakti başlayacak. Vatandaşlar özellikle “Sahur kaçta?”, “Sahur ezanı kaçta okunuyor?” ve “Sahur kaçta bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. Diyarbakır Ramazan imsakiyesi sahur saatleri ve imsak vakti bilgilerini içerirken, akşam ise Diyarbakır iftar saati ile oruç ibadeti tamamlanacak. İşte Diyarbakır sahur ve iftar saatleri…