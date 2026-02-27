Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diyarbakır'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Müzeler ve restore edilmiş konaklar kentin kültürel birikimini yakından tanıma imkanı sağlar. Daha sakin bir tempo isteyenler Eğil tarafına geçerek baraj gölü çevresinde vakit geçirebilir. Akşam saatlerinde sur burçlarından şehir siluetini izlemek, Dicle kıyısında yürüyüş yapmak ve merkezdeki kafelerde günü tamamlamak Diyarbakır seyahatini dengeli bir akışla kapatır. Bu rota, ziyaretçilere hem köklü bir geçmişi hem de canlı şehir hayatını birlikte yaşama fırsatı verir.

DİYARBAKIR’IN NEYİ MEŞHUR?

Diyarbakır denince akla gelenler binlerce yıllık surlarıyla şekillenen güçlü tarihi miras, kendine özgü mutfak kültürü ve taş mimarinin belirlediği şehir dokusudur. Siyah bazalt taştan inşa edilen Diyarbakır Surları kentin simgesi haline gelmiştir. Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri boyunca uzanan verimli tarım alanlarıyla bilinir. Ulu Camii Anadolu’nun en eski camileri arasında yer alır ve çevresindeki hanlar bölgesi geçmişin ticaret hayatını yansıtır.

Gastronomi tarafında ciğer kebabı sabah saatlerinden itibaren ocak başlarında hazırlanır. Kaburga dolması, meftune, cartlak kebabı ve içli köfte sofralarda sıkça görülür. Karpuz ise Diyarbakır’la özdeşleşmiş ürünlerin başında gelir ve yaz aylarında pazarlarda büyük boyutlarıyla dikkat çeker. Burma kadayıf ve kadayıf dolması tatlı tezgâhlarında yer alır. Örgü peynir ve çökelek gibi yöresel süt ürünleri kahvaltılarda tercih edilir.

Hevsel Bahçeleri: Dicle Nehri kıyısında uzanan tarım alanlarıdır. Doğa yürüyüşü ve manzara izlemek isteyenler tarafından ziyaret edilir.

Ulu Camii: Anadolu’nun en eski camileri arasında kabul edilir. Avlusu ve taş işçiligi dikkat çeker. Çevresindeki hanlar bölgesiyle birlikte gezilir.

Hasan Paşa Hanı: Restorasyon sonrası kafelerle dolmuştur. Avluda kahvaltı yapılabilir ve geleneksel mimari yakından incelenir.

On Gözlü Köprü: Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi köprü özellikle gün batımında yoğun ilgi görür.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi: Bölgedeki kazılardan çıkarılan eserler sergilenir. Şehrin tarihini kronolojik biçimde görmek isteyenler için uygundur.

Ziya Gökalp Müzesi: Geleneksel Diyarbakır evi planını görmek mümkündür. Kültürel yaşam hakkında bilgi sunar.

Eğil: Baraj gölü manzarası ve tarihi kalıntılarıyla günübirlik rota oluşturur. DİYARBAKIR’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER? Diyarbakır’da yapılacak şeyler şehrin tarihi dokusu ile günlük yaşamını birlikte deneyimlemeye dayanır. Sabah saatlerinde sur içindeki sokaklarda yürüyüş yapıp bazalt taş evler arasında dolaşmak, Ulu Camii çevresinde hanlar bölgesini gezmek ve Hasan Paşa Hanı avlusunda çay molası vermek güne sakin bir başlangıç sağlar. Ardından Hevsel Bahçeleri yönüne geçerek Dicle kıyısında manzara izlenebilir. On Gözlü Köprü çevresinde kısa yürüyüş yapılır. Şehir merkezindeki müzelerde arkeolojik eserler incelenerek bölgenin geçmişi öğrenilir.