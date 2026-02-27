Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diyarbakır'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diyarbakır'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Diyarbakır'a seyahat, tarih ve yerel yaşamı aynı çizgide buluşturan güçlü bir deneyim sunar. Şehre vardığında siyah bazalt taşlarla örülmüş surların arasında yürümek, sur içindeki dar sokaklarda geçmişin izlerini görmek ve Dicle Nehri boyunca uzanan manzarayı izlemek yolculuğun ilk etkileyici anlarını oluşturur. Kent merkezi yürüyerek gezilebilecek ölçektedir ve Ulu Camii çevresindeki hanlar bölgesi günlük yaşamın kalbinin attığı alanlardan biridir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın neyi meşhur?

        Müzeler ve restore edilmiş konaklar kentin kültürel birikimini yakından tanıma imkanı sağlar. Daha sakin bir tempo isteyenler Eğil tarafına geçerek baraj gölü çevresinde vakit geçirebilir. Akşam saatlerinde sur burçlarından şehir siluetini izlemek, Dicle kıyısında yürüyüş yapmak ve merkezdeki kafelerde günü tamamlamak Diyarbakır seyahatini dengeli bir akışla kapatır. Bu rota, ziyaretçilere hem köklü bir geçmişi hem de canlı şehir hayatını birlikte yaşama fırsatı verir.

        DİYARBAKIR’IN NEYİ MEŞHUR?

        Diyarbakır denince akla gelenler binlerce yıllık surlarıyla şekillenen güçlü tarihi miras, kendine özgü mutfak kültürü ve taş mimarinin belirlediği şehir dokusudur. Siyah bazalt taştan inşa edilen Diyarbakır Surları kentin simgesi haline gelmiştir. Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri boyunca uzanan verimli tarım alanlarıyla bilinir. Ulu Camii Anadolu’nun en eski camileri arasında yer alır ve çevresindeki hanlar bölgesi geçmişin ticaret hayatını yansıtır.

        REKLAM

        Gastronomi tarafında ciğer kebabı sabah saatlerinden itibaren ocak başlarında hazırlanır. Kaburga dolması, meftune, cartlak kebabı ve içli köfte sofralarda sıkça görülür. Karpuz ise Diyarbakır’la özdeşleşmiş ürünlerin başında gelir ve yaz aylarında pazarlarda büyük boyutlarıyla dikkat çeker. Burma kadayıf ve kadayıf dolması tatlı tezgâhlarında yer alır. Örgü peynir ve çökelek gibi yöresel süt ürünleri kahvaltılarda tercih edilir.

        Bakırcılık hâlâ canlıdır ve elde dövülmüş tepsiler ile cezveler çarşı içindeki dükkânlarda sergilenir. Taş işçiliğiyle hazırlanan dekoratif objeler bölgenin mimari geleneğini yansıtır. Dengbej kültürü sözlü anlatım geleneğini yaşatır. Şehir merkezindeki konaklar restore edilerek ziyaretçilere açılmıştır. Dicle kıyısında yapılan yürüyüşler farklı bir manzara sunar.

        DİYARBAKIR’DA NE ALINIR?

        Diyarbakır’da alınabilecek ürünler şehrin köklü ticaret kültürü ve yerel üretim geleneğiyle şekillenir. Çarşı içinde elde dövülmüş bakır tepsiler, kahve cezveleri ve sürahiler mutfak eşyası arayanların ilk baktığı parçalar arasında yer alır. Siyah bazalt taştan yapılmış küçük dekoratif objeler Diyarbakır mimarisinin izlerini taşır. Örgü peynir ve çökelek gibi yöresel süt ürünleri vakumlu paketlerde satılır. Ev yapımı salça, tarhana ve kurutulmuş sebzeler cam kavanozlarda tezgâhlara dizilir.

        REKLAM

        Meşhur Diyarbakır karpuzundan hazırlanan reçel ve pestiller raflarda bulunur. Burma kadayıf ve kadayıf dolması tatlı alışverişinde öne çıkar. Sumak, isot, kişniş ve zahter gibi baharatlar yerel pazarlarda taze şekilde temin edilir. Cevizli sucuk ve üzüm pekmezi enerji veren ürünler arasında değerlendirilir.

        Deri bileklikler, el yapımı tespihler ve bakır işlemeli anahtarlıklar hediyelik alternatifleri oluşturur. Dengbej kültürünü yansıtan müzik kayıtları ve yerel motiflerle basılmış bez çantalar modern dokunuşlar sunar. Taş baskı örtüler ve el dokuması kilimler ev tekstiline farklı bir karakter kazandırır. Ahşap oyma küçük sandıklar ve kalemlikler vitrinlerde yer alır. Dicle kıyısından gelen doğal ürünler köy pazarlarında satılır.

        DİYARBAKIR’DA NERESİ GEZİLİR?

        Diyarbakır, binlerce yıllık geçmişi, siyah bazalt taş mimarisi ve Dicle Nehri boyunca uzanan doğal alanlarıyla güçlü bir tarih ve kültür birikimi sunar. Şehir merkezinde yürüyerek gezilebilecek yapılar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan rotalar da planlanabilir. Antik surlar, inanç yapıları, hanlar ve bahçeler aynı güzergah üzerinde görülebilir.

        REKLAM
        • Diyarbakır Surları: Siyah bazalt taştan inşa edilen surlar dünyanın en uzun ve en sağlam şehir savunma yapıları arasında yer alır. Burçlara çıkarak şehir manzarası izlenebilir.
        • Hevsel Bahçeleri: Dicle Nehri kıyısında uzanan tarım alanlarıdır. Doğa yürüyüşü ve manzara izlemek isteyenler tarafından ziyaret edilir.
        • Ulu Camii: Anadolu’nun en eski camileri arasında kabul edilir. Avlusu ve taş işçiligi dikkat çeker. Çevresindeki hanlar bölgesiyle birlikte gezilir.
        • Hasan Paşa Hanı: Restorasyon sonrası kafelerle dolmuştur. Avluda kahvaltı yapılabilir ve geleneksel mimari yakından incelenir.
        • On Gözlü Köprü: Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi köprü özellikle gün batımında yoğun ilgi görür.
        • Diyarbakır Arkeoloji Müzesi: Bölgedeki kazılardan çıkarılan eserler sergilenir. Şehrin tarihini kronolojik biçimde görmek isteyenler için uygundur.
        • Ziya Gökalp Müzesi: Geleneksel Diyarbakır evi planını görmek mümkündür. Kültürel yaşam hakkında bilgi sunar.
        • Eğil: Baraj gölü manzarası ve tarihi kalıntılarıyla günübirlik rota oluşturur.

        DİYARBAKIR’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER?

        Diyarbakır’da yapılacak şeyler şehrin tarihi dokusu ile günlük yaşamını birlikte deneyimlemeye dayanır. Sabah saatlerinde sur içindeki sokaklarda yürüyüş yapıp bazalt taş evler arasında dolaşmak, Ulu Camii çevresinde hanlar bölgesini gezmek ve Hasan Paşa Hanı avlusunda çay molası vermek güne sakin bir başlangıç sağlar. Ardından Hevsel Bahçeleri yönüne geçerek Dicle kıyısında manzara izlenebilir. On Gözlü Köprü çevresinde kısa yürüyüş yapılır. Şehir merkezindeki müzelerde arkeolojik eserler incelenerek bölgenin geçmişi öğrenilir.

        Çarşı içinde bakırcı dükkânlarına uğrayıp el işçiliği ürünleri görmek zanaat kültürünü yakından tanıma imkânı verir. Öğle saatlerinde ciğer kebabı, meftune veya kaburga dolması tadımı yapılabilir. Tatlı olarak burma kadayıf denenir. Yerel pazarlarda baharat alışverişi yapılır, örgü peynir ve ev yapımı ürünlere göz atılır. Dengbej kültürünü yansıtan müzik mekânlarına uğranabilir. Tarihi konakların avlularında kısa molalar verilebilir.

        Fotoğraf meraklıları sur burçlarından şehir manzarası çekebilir. Akşamüstü Eğil tarafına uzanan rota ile baraj gölü çevresinde vakit geçirilebilir. Merkezdeki kafelerde kahve içerek günün yorgunluğu atılır. Akşam saatlerinde Dicle kenarında yürüyüş yapmak farklı bir atmosfer sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama

        Milli Savunma Bakanlığı, dün düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda ka...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi