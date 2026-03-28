Diyarbakır’da kolonlarından ses gelen apartman boşaltıldı

Hİlalnur'un öldüğü kazada tutuksuz yargılamaya İtİraz

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kavşakta Hilalnur Tüzün'ün (17) kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin diğer sürücü Doğukan Ç.'nin (26) 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anne Gülhanım Tüzün, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sürücünün tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini söyleyerek, "Bayramda herkes evladına sarıldı, ben kızımın taşına sarıldım. Adalete güveniyorum" dedi