Diyarbakır’da kolonlarından ses gelen apartman boşaltıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine ekiplerin sevk edildiği 6 katlı apartmandaki 51 kişi tahliye edildi
Giriş: 28.03.2026 - 02:32
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061 Sokak'taki 6 katlı Habib Apartmanı'nda meydana geldi.
Kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası, 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce detaylı inceleme başlatılacağı belirtildi.
