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Diyarbakır’daki bombalı saldırı olayında 4 kişiye tutuklama kararı

Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili adliyeye götürülen 9 kişiden 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Diyarbakır’daki bombalı saldırı olayında 4 kişiye tutuklama kararı
Bombalı saldırıda 4 tutuklama
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Mardin kara yolunda 16 Aralık günü sabah sıralarında canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandığı olayda yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde soruşturmaları tamamlanan 9 kişi adliyeye gönderildi.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA ÇIKTI

Aralarında bombaları aracı olay yerine park eden ve patlatan F.A.’nın aralarında bulunduğu 9 kişinin mahkeme sonucu belirlendi. Mahkeme şüpheli F.A., ticari taksi şoförü A.A ile B.A ve G.Ö. hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer 5 kişi hakkında ise Adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

KAÇAMADAN YAKALANMIŞTI

Bombaları saldırı gerçekleştikten sonrası yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonla aracı olay yerine park eden F.A. (24) ile onu taksiyle götüren kişi Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 17’ye çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.’nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından şüphelilerden 8’i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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