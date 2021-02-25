Hülya Koçyiğit ve Hakan Balamir'in başrollerini üstlendiği Türk filmi Diyet, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

DİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lütfi Akad, üçlemenin bu son filmi olan Diyet'te göç eden ailenin bir fabrika ve çevresindeki işçi-işveren ilişkilerini anlatmaktadır.

DİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Koçyiğit - Hacer

Hakan Balamir - Hasan

Erol Taş - Bilal Usta

Erol Günaydın - Mevlüt

Güner Sümer - Salim

Turgut Savaş - Yunus

Günay Güner - Mustafa