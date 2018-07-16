Opel'in üç modelinde kullandığı emisyon teknolojisiyle ilgili resmi bir oturum yapılacağı Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Bild am Sonntag gazetesinin cuma günkü haberinde Federal Motorlu Araçlar Makamı (KBA) tarafından PSA Grubu'nun Opel markası tarafından üretilen 3 modelinde sürüç esnasında egzoz gazı işleme mekanizmasının devre dışı bırakıldığına dair güçlü deliller olduğu ifade edilmişti.

Bilg gazetesi, söz konusu 3 Opel modelinde nitrojen oksit (NOx) salınımının izin verilen limitlerden 10 kat fazla olduğunu iddia ediyor.

Opel yetkililerinin Bild gazetesine yaptığı yazılı açıklamada ise "2015 aralık ayında ihtimalin farkında olunduğunu ve müşterilerin yararı için şeffaflık, güvenilirlik ve verimliliği artırıcı bir teknolojhik inisiyatif başlatıldığı" belirtildi.

Bakanlık sözcüsü "oturum bitmeden durumun kabul edilemezliğiyle ilgili bir yorum yapılamayacağını" söyledi.

Alman medyasındaki haberlere göre ise Opel'in yaklaşık 60 bin adet Euro 6 standardındaki Cascada, Insignia ve Zafira modellerinin etkilendiği ve ve bunların 10 binini Almanya'da olduğu söyleniyor.