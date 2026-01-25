Habertürk
        Djokovic, Mensik'in Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi! - Tenis Haberleri

        Djokovic, Mensik'in Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi!

        Novak Djokovic, rakibi Jakub Mensik'in sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:05
        Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde!
        Sırp tenisçi Novak Djokovic, Çek rakibi Jakub Mensik'in sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

        Mensik, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam etmek için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra son maçlarda ilerleyen karın kası sakatlığım nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmek zorundayım. Ekibim ve doktorlarla uzun bir görüşmenin ardından yarın sahaya çıkmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

        Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 10 kez şampiyonluk yaşayan 4 numaralı seribaşı Djokovic, çeyrek finalde İtalyan Lorenzo Musetti (5) ile ABD'li Taylor Fritz (9) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

