DMM'den İran saldırısında Kürecik iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.