DMM'den Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği, rekoltenin 18 milyon ton olduğu ve 7-10 milyon ton ithalat yapılacağı" yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İddianın, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve dış ticaret yapısını çarpıttığı ve gereksiz endişe yaratmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin 2005'ten beri dünya buğday unu ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu gerçeğini kasten göz ardı etmektedir. Öncelikle Türkiye, buğday üretiminde kendine yeterli bir ülke konumundadır. Rekolte, tabi olarak her yıl iklim koşullarına göre değişmekle birlikte, yıllık üretim ortalama 20–21 milyon ton seviyesine ulaşmaktadır. 2025 yılında hububat üretim bölgelerinde yaşanan kuraklığa rağmen buğday rekoltesinde ilk tahmin 19,6 milyon ton olarak açıklanmıştır. Buna ilaveten, TMO stoklarımız da regülasyona katkı sağlamaktadır. İç tüketimimizin 19-20 milyon ton civarında olduğu dikkate alındığında iddia edilenin aksine ülkemizin bir arz açığı bulunmamaktadır."