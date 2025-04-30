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        Haberler Gündem Teyit DMM, "Suriye'de Ezidi kadınların meydanda teşhir edildiği" iddiasını yalanladı

        DMM, "Suriye'de Ezidi kadınların meydanda teşhir edildiği" iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan, "Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentinde bir meydanda Ezidi kadınların teşhir edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 00:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:46
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        "Suriye'de Ezidi kadınların meydanda teşhir edildiği" iddiasına yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarını yalanladı.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin."

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        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        #haberler
        #israil
        #Suriye
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