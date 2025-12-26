Habertürk
        DOF Robotics'ten Kapadokya'ya 20 milyon dolarlık yatırım

        DOF Robotics’ten Kapadokya’ya 20 milyon dolarlık yatırım

        DOF Robotics, Kapadokya'ya NeoCappadocia projesi ile 20 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Bölgede ileri teknoloji, canlı performans ve tematik misafirperverliği tek bir çatı altında buluşturmak için harekete geçtiklerini söyleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Yılın 12 ayı boyunca hizmet verecek şekilde tasarlanan NeoCappadocia'nın yıllık 500 binin üzerinde misafir ağırlamasını bekliyoruz" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:26
        Yıllık 500 bin misafir ağırlayacak
        DOF Robotics, dünyanın en ikonik destinasyonlarından biri olan Kapadokya’ya 20 milyon dolarlık dev bir yatırım için harekete geçti. Şirket, NeoCappadocia ile turizm merkezine yeni nesil ve deneyim odaklı bir eğlence projesi kazandıracak.

        Avanos’ta 5.000 m² kapalı alanda kurulacak olan NeoCappadocia, ileri teknoloji, canlı performans ve tematik misafirperverliği tek bir çatı altında buluşturmayı hedefliyor. NeoCappadocia bünyesinde Fly Over Cappadocia / Türkiye temalı flying theatre, balon simülatörü, tamamen tematik bir restoran, konsept odalardan oluşan butik temalı otel ile teknoloji, estetik ve hikaye anlatımının birleştiği canlı show deneyimleri yer alacak. Yılın 12 ayı boyunca hizmet verecek şekilde tasarlanan NeoCappadocia, bölge turizmine sürdürülebilir bir ivme kazandırmayı ve Türkiye’yi deneyim, teknoloji ve inovasyon turizminin küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

        DÖRT MEVSİME YAYACAK

        Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Kapadokya’yı eşsiz doğal mirasının ötesinde teknoloji, hikaye anlatımı ve duygusal deneyimin iç içe geçtiği, yeni bir deneyim evreni olarak konumlandırıyoruz. Doğa ve kültür turizmi tutkunlarının listesinde her zaman üst sıralarda yer alan Kapadokya’ya, NeoCappadocia ile yeni ve güçlü bir ziyaret nedeni ekliyoruz. Faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak Kapadokya’nın çekim gücünü dört mevsime yaymayı hedefliyoruz. Deneyim turizmi alanında dünyada türünün ilk örneklerinden biri olan NeoCappadocia, Türkiye’nin yaratıcı teknoloji gücünü küresel sahneye taşıyan stratejik bir proje olarak da önem taşıyor” dedi.

        Kapadokya’da hayata geçirilecek projenin benzerlerinin İstanbul ve Antalya’da da hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Mustafa Mertcan, “Güçlü mühendislik altyapımız, Ar-Ge odaklı büyüme vizyonumuz ve küresel bakış açımızla, Türkiye’nin turizm destinasyonu olmasının yanı sıra yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir deneyim ülkesi olarak konumlanmasına katkı sağlıyoruz. Bu projeler ile Türk mühendisliğinin, yaratıcılığının ve inovasyon kabiliyetinin dünya sahnesindeki marka değerini kalıcı biçimde yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

