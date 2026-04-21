        Doğa Koleji'nden yapay zekâ çağında öğretmen odaklı dönüşüm

        Doğa Koleji'nden yapay zekâ çağında öğretmen odaklı dönüşüm

        Doğa Koleji, çeyrek asırlık eğitim birikimini yapay zekâ ile buluşturarak eğitimde yeni bir dönüşüm sürecini başlattı. Türkiye genelinde 100'ü aşkın kampüste görev yapan 6.000'in üzerinde Doğa Koleji öğretmeninin katılımıyla ve toplam 72 saatlik kapsamlı eğitim süreciyle hayata geçirilen "Yarının Eğitimi Seninle Başlar: Yapay Zekâ ile Güçlenen Öğretmen" programı, öğretmenin merkezde olduğu yeni nesil bir gelişim modeli olarak kurgulandı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:49
        Program kapsamında öğretmenlerin yapay zekâyı pedagojik, etik ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını destekleyen kapsamlı bir eğitim süreci yürütüldü. Yapay zekâ okuryazarlığından sınıf içi uygulamalara uzanan bu süreçte, öğretmenin dönüşen rolü ve eğitimde değişen dinamikler çok boyutlu şekilde ele alındı.

        Canva iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda; Etkin Kampüs Canva Partneri Güney Sevindik, Canva Türkiye Topluluk Yöneticisi Kubilay Tutar ve Canva Elçisi Havva Alasa’nın katkılarıyla öğretmenler, yapay zekâ destekli içerik üretimini doğrudan deneyimledi. Bu eğitimler, öğretmenlerin dijital üretim becerilerini güçlendiren önemli bir uygulama alanı sundu.

        Akademik oturumlarda ise alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla yapay zekânın eğitimdeki yeri, farklı yaş gruplarına yönelik pedagojik yaklaşımlar ve etik sınırlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Erkan Saka, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Çelebi Uluyol, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Başal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. İrfan Şimşek, Doç. Dr. Sezer Köse Biber ve Doç. Dr. Metin Kocatürk bilgi ve deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı.

        Bu program ile Doğa Koleji, yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji olarak değil; öğrenmeyi derinleştiren, öğretim süreçlerini zenginleştiren ve öğretmenin etkisini artıran stratejik bir araç olarak konumlandırıyor.

        Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, programa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Eğitimde dönüşüm, teknolojiyi sınıfa taşımakla değil, öğretmenin bu teknolojiyi nasıl anlamlandırdığıyla başlar. Biz bu programla öğretmenlerimizi yalnızca yapay zekâ araçlarını kullanan değil; onu doğru yerde, doğru amaçla ve pedagojik bir bakış açısıyla yöneten bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. 6.000’in üzerinde öğretmenimizin katıldığı bu kapsamlı eğitim süreciyle, öğretmenlerimizin üretim gücünü artıran ve onları geleceğin eğitimine hazırlayan güçlü bir model oluşturduk. Çünkü teknoloji değişir, araçlar dönüşür. Ama eğitimin yönünü belirleyen güç her zaman öğretmendir.”

        Doğa Koleji, öğretmen odaklı bu yaklaşımıyla yapay zekâ çağında eğitimin geleceğini şekillendiren öncü kurumlar arasında yer almaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcu, soyguncuları kovaladı!

        İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcuya giren iki soyguncu, esnafın tepkisiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Kuyumcu onları bağıra bağıra dükkanından kovaladı

        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
