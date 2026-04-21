Doğa Koleji'nden yapay zekâ çağında öğretmen odaklı dönüşüm

Program kapsamında öğretmenlerin yapay zekâyı pedagojik, etik ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını destekleyen kapsamlı bir eğitim süreci yürütüldü. Yapay zekâ okuryazarlığından sınıf içi uygulamalara uzanan bu süreçte, öğretmenin dönüşen rolü ve eğitimde değişen dinamikler çok boyutlu şekilde ele alındı.

Canva iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda; Etkin Kampüs Canva Partneri Güney Sevindik, Canva Türkiye Topluluk Yöneticisi Kubilay Tutar ve Canva Elçisi Havva Alasa’nın katkılarıyla öğretmenler, yapay zekâ destekli içerik üretimini doğrudan deneyimledi. Bu eğitimler, öğretmenlerin dijital üretim becerilerini güçlendiren önemli bir uygulama alanı sundu.

Akademik oturumlarda ise alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla yapay zekânın eğitimdeki yeri, farklı yaş gruplarına yönelik pedagojik yaklaşımlar ve etik sınırlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Erkan Saka, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Çelebi Uluyol, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Başal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. İrfan Şimşek, Doç. Dr. Sezer Köse Biber ve Doç. Dr. Metin Kocatürk bilgi ve deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı.

Bu program ile Doğa Koleji, yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji olarak değil; öğrenmeyi derinleştiren, öğretim süreçlerini zenginleştiren ve öğretmenin etkisini artıran stratejik bir araç olarak konumlandırıyor.

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, programa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Eğitimde dönüşüm, teknolojiyi sınıfa taşımakla değil, öğretmenin bu teknolojiyi nasıl anlamlandırdığıyla başlar. Biz bu programla öğretmenlerimizi yalnızca yapay zekâ araçlarını kullanan değil; onu doğru yerde, doğru amaçla ve pedagojik bir bakış açısıyla yöneten bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. 6.000’in üzerinde öğretmenimizin katıldığı bu kapsamlı eğitim süreciyle, öğretmenlerimizin üretim gücünü artıran ve onları geleceğin eğitimine hazırlayan güçlü bir model oluşturduk. Çünkü teknoloji değişir, araçlar dönüşür. Ama eğitimin yönünü belirleyen güç her zaman öğretmendir.”

Doğa Koleji, öğretmen odaklı bu yaklaşımıyla yapay zekâ çağında eğitimin geleceğini şekillendiren öncü kurumlar arasında yer almaya devam ediyor.