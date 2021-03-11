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Doğa Rutkay Kamal ilk kez ailesiyle birlikte kamera karşısında

Doğa Rutkay Kamal-Kerimcan Kamal çifti, ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçti. Rutkay ve ailesi, yüzü oldukları markanın yeni reklam filmlerinde rol aldı

Doğa Rutkay Kamal ilk kez ailesiyle birlikte kamera karşısında - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye il Rutkay Kerim'le ilk kez objektif karşısına geçti.

Bir temizlik ürünü için reklam filminde rol alan aileden Doğa Rutkay Kamal, "Kerimcan ve 2,5 yaşındaki evlatlarımızla ilk defa kamera karşısına geçmek ve mesleğimin bir parçasını ailemle paylaşmak çok kıymetli. Reklam filmleri, tamamen bizim hayatımızı yansıtan filmler oldu. Temizlik yapmak bizim hayatımızın içinde olan ve ailecek birbirimize destek olarak yaptığımız bir şey. Çocuklarla evde tüm bu çekimlerin provasını yaptık. Çocuklar sette bizi hiç zorlamadı. Biz çok eğlendik, umarım izleyiciler de sever" ifadelerini kullandı.

Kerimcan Kamal ise, "Doğa ile daha önce birlikte katıldığımız söyleşiler, etkinlikler olmuştu ancak ilk defa ailecek böyle bir projenin içinde olmak bizi çok mutlu etti. Hayatı paylaştığımız gibi temizlik konusunda da paylaşımcı bir çift olduğumuz için reklam filmi çekimlerimiz çok iyi geçti. Doğa, bana, Piraye'ye ve Rutkay Kerim'e her zaman olduğu gibi destek oldu ve ortaya çok güzel bir iş çıktı" ifadelerini kullandı.

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