Doğal gaz faturalarında yeni tarife! Doğal gaz faturasında devlet desteği kalkıyor mu?
Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla tüketim esaslı kademeli tarifeyi devreye alıyor. İllere göre belirlenecek ortalama tüketim değerlerinin baz alınacağı sistemde, ortalamanın yüzde 75 üzerine çıkan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Peki, doğal gaz faturasında devlet desteği kalkıyor mu? İşte doğal gaz faturalarında yeni tarife...
19 MİLYON ABONE DESTEKLENECEK
Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek.
HER İL İÇİN AYRI AYRI BELİRLENECEK
Hanelerde doğal gazın önemli bir kısmı ısınmak amacıyla kullanılırken, bu da soğuk iklime sahip illerde dezavantaja sebep oluyor. Bakanlık bu sebeple her ilin tüketim ortalamasını ayrı ayrı dikkate alarak, il bazlı kademe belirleyecek.
Örneğin, Ankara'da ya da İstanbul'da aralık-ocakta aylık tüketim ortalaması 200 metreküp ise bunun yüzde 75 fazlası olan 350 metreküp ve üstünü tüketenler desteklemeden çıkarılacak.
Yazın temmuz- ağustos aylarında ise örneğin bir ilin ortalama tüketimi 20 metreküp ise bu kez de o ay için 35 metreküp üzerinde tüketimi olanlar desteklemeden çıkarılacak.
ORTALAMA HESAPLANACAK
Nisanda geçilmesi planlanan yeni modelle her ilin aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Geçtiğimiz ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğal gaz tüketmişti.
Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 200 metreküp doğal gaz tüketildiği esas alınacak, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Ortalama tüketim rakamlarını bakanlık ilan edecek. Ortalama tüketimlerden aylık yüzde 75 fazla tüketenler desteklemeden çıkarılacak.
Bu şekliyle soğuk illerin dezavantajı ortadan kalkacağı gibi, villa tipi müstakil evlerde oturanların tüketimi fazla olacağı için geliri yüksek kabul edilerek desteklenmeyecek.
Doğal gazda mevcutta faturaların yüzde 45'ini devlet öderken, yani bin lira maliyeti olan doğal gaz faturası vatandaşa 550 lira olarak kesilirken, 450 lirası Hazine'den karşılanıyor.
EN FAZLA TÜKETİM HAKKARİ'DE
Geçtiğimiz yıl hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il yıllık 1.662 metreküp tüketim ile Hakkari oldu. Hane başı tüketimin en fazla olduğu diğer iller sırasıyla Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van oldu. Ege ve Akdeniz'deki iller Türkiye ortalamasının altında kaldı. Doğu Anadolu'da yıllık ortalama tüketim 1211, Güneydoğu Anadolu'da 1022, İç Anadolu'da 960, Karadeniz'de 956, Marmara'da 865, Ege'de 863 ve Akdeniz'de 756 metreküp oldu.