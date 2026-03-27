Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Doğal gaz faturalarında yeni tarife! Doğal gaz faturasında devlet desteği kalkıyor mu, yeni sistem nasıl olacak?

        Doğal gaz faturalarında yeni tarife! Doğal gaz faturasında devlet desteği kalkıyor mu?

        Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla tüketim esaslı kademeli tarifeyi devreye alıyor. İllere göre belirlenecek ortalama tüketim değerlerinin baz alınacağı sistemde, ortalamanın yüzde 75 üzerine çıkan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Peki, doğal gaz faturasında devlet desteği kalkıyor mu? İşte doğal gaz faturalarında yeni tarife...

        Giriş: 27.03.2026 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Faturalarda tasarrufu teşvik edecek yeni uygulama hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı kademeli doğal gaz tarifesi, 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe giriyor. İl bazlı tüketim ortalamalarına göre şekillenecek tarifede, belirlenen sınırın yüzde 75 üzerinde tüketim yapan kullanıcılar destek kapsamı dışında kalacak. İşte merak edilen bilgiler...

        2

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz faturalarında kademeli tarifeye geçiyor. 1 Nisan itibarıyla uygulanacak yeni sistemde illere göre tüketim ortalamaları esas alınacak. Ortalama tüketimin yüzde 75 üzerine çıkan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

        19 MİLYON ABONE DESTEKLENECEK

        Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek.

        HER İL İÇİN AYRI AYRI BELİRLENECEK

        Hanelerde doğal gazın önemli bir kısmı ısınmak amacıyla kullanılırken, bu da soğuk iklime sahip illerde dezavantaja sebep oluyor. Bakanlık bu sebeple her ilin tüketim ortalamasını ayrı ayrı dikkate alarak, il bazlı kademe belirleyecek.

        3

        Örneğin, Ankara'da ya da İstanbul'da aralık-ocakta aylık tüketim ortalaması 200 metreküp ise bunun yüzde 75 fazlası olan 350 metreküp ve üstünü tüketenler desteklemeden çıkarılacak.

        Yazın temmuz- ağustos aylarında ise örneğin bir ilin ortalama tüketimi 20 metreküp ise bu kez de o ay için 35 metreküp üzerinde tüketimi olanlar desteklemeden çıkarılacak.

        4

        ORTALAMA HESAPLANACAK

        Nisanda geçilmesi planlanan yeni modelle her ilin aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Geçtiğimiz ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğal gaz tüketmişti.

        Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 200 metreküp doğal gaz tüketildiği esas alınacak, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Ortalama tüketim rakamlarını bakanlık ilan edecek. Ortalama tüketimlerden aylık yüzde 75 fazla tüketenler desteklemeden çıkarılacak.

        Bu şekliyle soğuk illerin dezavantajı ortadan kalkacağı gibi, villa tipi müstakil evlerde oturanların tüketimi fazla olacağı için geliri yüksek kabul edilerek desteklenmeyecek.

        Doğal gazda mevcutta faturaların yüzde 45'ini devlet öderken, yani bin lira maliyeti olan doğal gaz faturası vatandaşa 550 lira olarak kesilirken, 450 lirası Hazine'den karşılanıyor.

        5

        EN FAZLA TÜKETİM HAKKARİ'DE

        Geçtiğimiz yıl hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il yıllık 1.662 metreküp tüketim ile Hakkari oldu. Hane başı tüketimin en fazla olduğu diğer iller sırasıyla Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van oldu. Ege ve Akdeniz'deki iller Türkiye ortalamasının altında kaldı. Doğu Anadolu'da yıllık ortalama tüketim 1211, Güneydoğu Anadolu'da 1022, İç Anadolu'da 960, Karadeniz'de 956, Marmara'da 865, Ege'de 863 ve Akdeniz'de 756 metreküp oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"