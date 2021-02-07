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Doğal gazda iki yıl üst üste "al ya da öde"

Doğal gazda, 2019’un ardından 2020’de de “al ya da öde” yaptırımı gündeme geldi. Türkiye, 2017 yılında 53.3 milyar, 2018’de 48.9 milyar, 2019 yılında da 44.9 milyar metreküp doğal gaz tüketti. 2020 yılı tüketimi henüz açıklanmadı, 46-47 milyar metreküp gaz tüketildiği tahmin ediliyor.

Doğal gazda iki yıl üst üste

Türkiye’nin gaz tüketimi birkaç yıldır geriliyor. Bu durum, özel sektörün iki yıl üst üste tüketilmeyen gazın parasının ödenmesi anlamına gelen “al ya da öde” yükümlüğü ile karşı karşıya kalmasına yol açtı. Özel sektör gaz ithalatçılarının, 2019’un ardından 2020 yılında da en az 6 milyar metreküp doğal gazda, “al ya da öde” faturasına muhatap olacağı hesaplanıyor.

YAZIŞMALAR YAPILIYOR

Sektör kaynakları, Rusya’nın henüz 2019 yılı “al ya da öde” faturasını da göndermediğini belirterek, “Rus Gazprom ile 2020 yılına ilişkin çekilen gaz miktarı konusunda yazışmalar yapılmaya başlandı. Karşılıklı olarak görüşmeler devam ediyor. Hesaplamalar yapılıyor. 2020 yılı için özel sektörün 6 milyar metreküp düzeyinde gazda ‘al ya da öde’si söz konusu” dedi.

RUSYA NE YAPACAK?

Rusya’nın, bu konuda atacağı adım gaz piyasalarını ve özel sektörün durumunu doğrudan etkileyecek. Zira, Rusya’dan ithal edilen her 1000 metreküp gazın 170 dolar olduğu dikkate alındığında, ithalatçıların “al ya da öde” gereğince yüz milyonlarca dolar ödemesi gündeme gelecek. Şirketlerin, bu büyüklükteki bir finansal yükü karşılayabilmesinin zor olduğuna dikkat çekiliyor.

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