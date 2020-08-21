Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen 'müjdeyi' açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Türkiye 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi buldu.

Borsa İstanbul'da bu açıklama öncesi günlük yüzde 1.2'lik yükselişle 1.140 puanda seyreden BIST 100 endeksi açıklama sonrası 1.106 puana geriledi. Endeksteki günlük kayıp yüzde 1.8'i buldu.

ENERJİ HİSSELERİ SERT GERİLEDİ

Açıklama sonrası enerji hisselerinde de büyük hareketlilik yaşandı. Açıklama öncesi günlük yüzde 4.6 yükselen Petkim hisseleri açıklamanın ardından yüzde 9.9'a yakın günlük kayba ulaştı.

Tüpraş'ta da benzer hareket yaşandı. Açıklama öncesi yüzde 3 yukarıda olan hisseler, açıklama sonrası günlük yüzde 8.5 kayba geçti.

HAFTALIK OLARAK ARTIDA

Söz konusu hisselerde 'müjde' açıklamasının ardından sert yükselişler yaşanmıştı.

Bugünkü düşüşe rağmen BIST 100 endeksi geçen cuma kapanışına göre yüzde 2.9 yükselmiş durumda. Tüpraş'taki haftalık yükseliş yüzde 7.7, Petkim'deki haftalık yükseliş ise yüzde 17 civarında.