Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz desteği ödemeleri Ocak 2024: Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman ödenecek? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda! Kış aylarına girmemizle beraber gözler doğalgaz desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. En son yapılan açıklamayla beraber, ödemelerin artırıldığı ve hane başına 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabileceği belirtilmişti. Peki, doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak ve nasıl başvurulur? İşte, doğalgaz desteği ödemelerinde son durum... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:11 facebook

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteği veriyor. Kış aylarına girmemizle beraber doğalgaz destek ödemeleri bir kez daha gündeme geldi. Ödemelerden yararlanan aileler, doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. En son yapılan açıklamada, doğalgaz destek ödemelerine zam yapıldığı belirtilmişti. Peki, doğalgaz destek ödemesi ne kadar oldu ve ne zaman hesaplara yatacal? İşte, detaylar...

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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.