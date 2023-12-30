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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz desteği ödemeleri Ocak 2024: Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman ödenecek? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda!

        Kış aylarına girmemizle beraber gözler doğalgaz desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. En son yapılan açıklamayla beraber, ödemelerin artırıldığı ve hane başına 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabileceği belirtilmişti. Peki, doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak ve nasıl başvurulur? İşte, doğalgaz desteği ödemelerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:11
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteği veriyor. Kış aylarına girmemizle beraber doğalgaz destek ödemeleri bir kez daha gündeme geldi. Ödemelerden yararlanan aileler, doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. En son yapılan açıklamada, doğalgaz destek ödemelerine zam yapıldığı belirtilmişti. Peki, doğalgaz destek ödemesi ne kadar oldu ve ne zaman hesaplara yatacal? İşte, detaylar...

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        DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

        Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.

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        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.

        Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.

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        DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

        Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

        DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

        Türk vatandaşı olması,

        e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

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        İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

        Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

        Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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